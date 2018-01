V Kongresovej knižnici v USA sa konali oslavy výročia samostatnosti SR

Oslavy výročia samostatnosti SR v Kongresovej knižnici v americkom Washingtone, 21. január 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Washington 21. januára (TASR) – Na pôde jednej z najvýznamnejších inštitúcií v USA, Kongresovej knižnici, sa v piatok konala oslava 25. výročia samostatnosti Slovenskej republiky. Prítomní hostia pre TASR vyzdvihli náročnú, no napriek tomu úspešnú cestu krajiny nielen k samostatnosti, ale aj k slobode a demokracii. Zdôraznili však, že cesta sa ani zďaleka nekončí.Veľvyslanec SR v USA Peter Kmec pripomenul, že rozhodnutie o osamostatnení Slovenska nebolo jednoduché a čelilo kritike a pochybnostiam. Nová republika sa zrodila s nedostatkom politických skúseností a štátnych štruktúr a s ekonomikou v úbohom stave.uviedol Kmec.Veľvyslanec vyzdvihol význam členstva Slovenska v európskych a transatlantických štruktúrach a tiež význam partnerstva medzi Washingtonom a Bratislavou. Integráciu Slovenska ocenil aj spolupredseda Slovenskej skupiny priateľstva v Kongrese USA a kongresman za štát Indiana Peter Visclosky.povedal Visclosky.Kongresman vyzdvihol aj zahraničnú politiku Bratislavy a jej záujem o pomoc iným, či už humanitárnu pomoc alebo účasť na akciách Severoatlantickej aliancie (NATO). Zdôraznil aj význam dlhoročnej spolupráce ozbrojených síl SR s Národnou gardou štátu Indiana. Oba tímy pôsobili spolu napríklad v Afganistane.Spolupredseda a spoluzakladateľ Slovenskej skupiny priateľstva v Kongrese USA a kongresman za štát Iowa Rod Blum na otázku TASR, čo by Slovensku odporučil do ďalších 25 rokov života, odpovedal, že v prvom rade vyrovnaný rozpočet, toľko ľudí zamestnaných, koľko je len možné a podporu podnikateľského prostredia, pričom vyzdvihol pracovitosť Slovákov. Starostlivosť o ekonomiku sa podľa neho krajine vráti stonásobne.povedal zákonodarca.Blum ďalej ocenil, ako Slováci počas uplynulých sto rokov prekonali mnohé útrapy a bojovali za mier a slobodu, ktoré sú v Spojených štátoch často považované za samozrejmé.odkázal Blum.Podporu podnikateľského prostredia, ale aj vedy a výskumu zdôraznila honorárna konzulka SR v Kalifornii Barbara M. Pivnicka. Vyzdvihla pritom vynikajúce zručnosti Slovákov v matematike a ich obdivuhodný zmysel pre inovácie.Honorárny konzul SR v štáte Colorado Gregory J. Fasing upozornil na to, že hoci Slovensko prešlo od roku 1993 dlhú cestu a dosiahlo veľa, mnohé má ešte pred sebou. Kým v prvých 25 rokoch si vybudovalo pevné základy, teraz musí na nich ďalej stavať.povedal Fasing. Námestník Ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Palmer citoval tretieho prezidenta Spojených štátov Thomasa Jeffersona, ktorý povedal, že sa mu viac páčia sny o budúcnosti než história minulosti.uviedol Palmer.Na podujatí sa zúčastnilo približne dvesto hostí, medzi nimi i predstavitelia americkej vlády, zastupiteľstiev viacerých krajín, krajanských spolkov a organizácií, honorárni konzuli Slovenskej republiky v USA a Slováci žijúci v USA. Pripomenuli si nielen 25. výročie samostatnosti Slovenskej republiky, ale aj nadchádzajúce 100. výročie prvej československej republiky a 50. výročie Pražskej jari.Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová