V Kongu-Brazaville odstúpila vláda

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brazzaville 18. augusta (TASR) - V Konžskej republike odstúpila vláda, oznámila vo štvrtok tamojšia prezidentská kancelária so sídlom v metropole Brazaville. Zároveň uviedla, že premiér Clément Mouamba podal ešte v stredu demisiu do rúk prezidenta Denisa Sassoua Nguessa.Hlava štátu už predtým vyjadrovala svoje znepokojenie súvisiace so zhoršenou ekonomickou situáciou, v ktorej sa krajina ocitla pre pokles cien ropy. Práve od ropy je totiž hospodárstvo tejto africkej krajiny silne závislé, pripomenula agentúra DPA.Kedy sa v Konžskej republike vytvorí nová vláda, nebolo bezprostredne známe.V strednej Afrike existujú dva štáty, ktoré majú v názve slovo Kongo: Konžská republika a Konžská demokratická republika (KDR). V záujme jasného rozlíšenia sa tieto susediace krajiny zvyknú zjednodušene označovať podľa svojich hlavných miest ako Kongo-Brazaville a Kongo-Kinshasa.