V Kongu sa potvrdili ďalšie tri prípady eboly vo veľkom meste

Kinshasa 19. mája (TASR) - Tri nové prípady nakazenia často smrtiacim vírusom ebola zaznamenali v Konžskej demokratickej republike (KDR) v meste s počtom obyvateľov vyšším než jeden milión. Informuje agentúra AP s odvolaním sa na konžské ministerstvo zdravotníctva.Vo vyhlásení zverejnenom v noci na sobotu sa uvádza, že potvrdené prípady sú v meste Mbandaka, kde sa jeden prípad nákazy objavil aj začiatkom tohto týždňa.Dovedna je tak potvrdených 17 prípadov eboly, okrem toho je však aj 21 pravdepodobných prípadov nákazy a päť podozrivých, píše AP.Rozšírenie eboly do obývaných oblastí vyvolalo poplach, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa však na piatkovom mimoriadnom zasadnutí rozhodla, že nevyhlási mimoriadnu globálnu zdravotnícku situáciu.Najnovšie výskyty prípady eboly sú testom novej experimentálnej vakcíny, ktorá sa v západnej Afrike pred niekoľkými rokmi ukázala ako účinná. OSN tento týždeň do Konžskej demokratickej republiky prepravila viac než 5000 dávok vakcín proti ebole. S očkovaním by sa malo začať v nedeľu.Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent, úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať im dostatok tekutín.