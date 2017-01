V Konžskej republike tlačia politické strany na prezidenta Kabilu

Joseph Kabila Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kinshasa 1. januára (TASR) - Politické strany v Konžskej demokratickej republike (KDR) podpísali krátko pred koncom starého roka dohodu, ktorá vyzýva prezidenta Josepha Kabilu, aby sa po nasledujúcich voľbách vzdal moci.Ako ústupok opozícii sa hlasovanie uskutoční pred koncom roka 2017 namiesto pôvodného termínu, ktorým mal byť stred roku 2018, ako navrhovala jeho strana. Dohoda prišla po mesiacoch nepokojov, ktoré si vyžiadali desiatky mŕtvych.Prezident a opozičné strany nedokázali dosiahnuť konsenzus do 19. decembra, keď vypršal Kabilov mandát. Rozhovory sprostredkovala katolícka cirkev. Na jej podpise sa Kabila nezúčastnil, rovnako ani opozičný líder Étienne Tshisekedi.Kabila sa stal prezidentom KDR v roku 2001 a bolo mu ústavne zakázané uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie po vypršaní mandátu. Žiadne prezidentské voľby sa však nekonali a súd rozhodol, aby Kabila zostal v úrade do ďalších volieb.Jeho strana tvrdila, že to nie je možné pred polovicou roka 2018, pričom ako dôvod uviedla náročnú organizačnú prípravu. Opozičné sily reagovali pouličnými demonštráciami, požadujúc, aby sa voľby uskutočnili v čo najkratšom termíne.Opozícia tiež chcela, aby boli prepustení politickí väzni a aby súd zbavil obvinení z trestných činov ďalšieho opozičného vodcu Moiseho Katumbiho, ktoré sú podľa opozičných predstaviteľov politicky motivované.