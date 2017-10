V Košiciach je Polievkový festival. Účastní sa aj mongolská komunita

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. októbra (TASR) – V areáli košického Kulturparku to dnes vonia rôznymi druhmi polievok. Počas Polievkového festivalu chcú organizátori ponúknuť verejnosti až 40 druhov polievok. Nevarili ich profesionáli, ale predstavitelia národnostných, kultúrnych a záujmových menšín z Košíc. Ako informovala Renáta Zolnaiová z organizačného tímu, tohtoročný Polievkový festival ponúka pestrú prehliadku chutí, ale aj zážitkov. Organizátori posilnili sprievodný program. Novinkou je komunitný stage, na ktorom sa predstavia polievkové tímy komunít a menšín vlastným, originálnym programom.Do festivalu sa zapojili najrozličnejšie tímy, aby ukázali, akí rozmanití a rôznorodí sú obyvatelia Košíc. O svoje originálne polievkové recepty sa podelili Líbyjčania, mongolská komunita, Iránci, Bulhari či Poliaci. Na festivale sa svojimi špecialitami predstavia najrozličnejšie zoskupenia kolegov či priateľov, je tu napr. tím Grafici pri sporáku, Združenie rádiologických technikov a rádiológov, tím z denníka Korzár či z Rádia Regina Východ a Rádia Patria. Boršč v čiernom chlebe prišli uvariť Ukrajinci z Užhorodu.Festival je oslavou minorít a vyzýva k tolerancii v spoločnosti. Jeho základnou myšlienkou je eliminovať xenofóbiu a zvýšiť vzájomný rešpekt medzi ľuďmi voči odlišnostiam.povedala Zolnaiová.O zábavu sa postarajú šansonierka Janais, košická kapela The Sages. Paralelne s koncertmi budú na druhom pódiu návštevníkov zabávať polievkové tímy a komunity. Pripravujú cirkusové vystúpenie, tanečné choreografie a zaznejú aj iránske piesne v originálnom prevedení. Návštevníci sa môžu zapojiť aj do festivalu Rozmanitosť.