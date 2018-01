V Košiciach pribudne združená zastávka autobusov a električiek

Košice Foto: TASR - Roman Hanc Košice Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 12. januára (TASR) - Práce na modernizácii električkových tratí (MET) v Košiciach pokračujú. Investor, spoločnosť Eurovia, po celozávodnej dovolenke už opäť pracuje naplno, na všetkých úsekoch stavby MET. Vo štvrtok (11.1.) sa na stavbe konal za účasti viceprimátora Košíc Martina Petruška, riaditeľa košického magistrátu Pavla Lazúra a zástupcov spoločnosti kontrolný deň."Do práce sme nastúpili v pondelok (8.1., pozn. TASR). Modernizáciu križovatiek na Triede SNP už máme za sebou, počasie nám zatiaľ praje, takže sme mohli opäť rozbehnúť práce na všetkých úsekoch. Momentálne končíme ukladanie antivibračných rohoží, pri spoločenskom pavilóne už dávame podvaly, na rad prídu koľajnice, začíname s prácami na železobetónovej doske aj nástupných ostrovčekoch pre cestujúcich," informoval riaditeľ košického závodu Eurovie Štefan Bálint.Podľa jeho slov sa do modernizácie okružnej križovatky Moldavská s následným pokračovaním prác na električkovej trati v úseku od križovatky, po Moldavskej ceste, až po budovu košických súdov zatiaľ pustiť nemôžu. "Najprv dokončíme Terasu, aby tam riadne fungovali električky. Samozrejme, výrazný vplyv na ukončenie týchto prác bude mať aj počasie," vysvetlil Bálint.Novinkou pre košickú cestujúcu verejnosť v súvislosti so stavbou MET na Triede SNP je zriadenie prvej zastávky takzvaného viedenského typu v metropole východu. "Znamená to, že pri kine Družba budú zrušené autobusové zastávky v oboch smeroch a nová zastávka bude spoločná pre autobusy aj električky. V danom úseku budú jazdiť autobusy po električkovej trati, a nebudú tak vôbec prekážať v prejazde motorovým vozidlám. Osobne ma takéto riešenie veľmi teší, o to viac, že tieto zastávky sú trendom v európskych metropolách a budú ju mať aj Košičania. Účelom takého usporiadania zastávky je totiž predovšetkým zvýšenie bezpečnosti dopravy a v neposlednom rade aj uľahčenie nástupu, výstupu, prípadne prestupu cestujúcich z električiek do autobusov a naopak," skonštatoval Petruško.Motoristi už môžu na Triede SNP v úseku od Popradskej ulice po amfiteáter a takisto aj v opačnom smere jazdiť bez problémov v oboch jazdných pruhoch, križovatky sú prejazdné tiež.