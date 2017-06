V Košiciach sa dnes začína trojdňový festival Gurmán Fest

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 9. júna (TASR) - Dnes popoludní sa v košickom Mestskom parku začína ôsmy ročník trojdňového festivalu Gurmán Fest. Podľa organizátorov ponúkne návštevníkom zážitkovú gastronómiu.uviedol dnes pre TASR výkonný riaditeľ organizácie Visit Košice Miloslav Klíma.Okrem nich budú môcť návštevníci vidieť kulinárske umenie Marcela Ihnačáka, či majstra sveta v miešaní nealkoholických nápojov Ladislava Doboša. Svoju premiéru budú mať na festivale dva lokálne produkty – 11-stupňové pivo a prírodná limonáda.V Detskej zóne budú deti pod záštitou Materského centra Stonožka pripravovať rôzne pochúťky, chýbať nebudú vystúpenia Uja Ľuba. V rámci hudobnej zložky festivalu si produkčná spoločnosť Hevhetia pozvala svojich najlepších hudobníkov vrátane Klasik Bandu.Medzi novinky Gurmán Festu patrí zóna s programom pre psičkárov, kde si návštevníci budú môcť priviesť svojich domácich miláčikov. Food Truck zóna odprezentuje špeciality z pouličných jedál. Treťou inováciou je Ulička remesiel, ktorá predstaví tradičné slovenské remeslá.V piatok sa brány parku otvoria o 15.00 h a zatvoria o 22.00 h. V sobotu bude festival prebiehať od 12.00 do 22.00 h a v nedeľu od 11.00 do 20.00 h. Vstupné bude možné zakúpiť pri vstupe do Mestského parku pri Jakabovom paláci alebo pri Kunsthalle.Súčasťou podujatia bude aj festival pieskových sôch Sand WonderPark Košice 2017. Sochári zo Slovenska i zahraničia od 12. júna až do 2. októbra vyzdobia Mestský park filmovými hrdinami.