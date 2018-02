V Košiciach sa stretnú inšpiratívne ženy, aby odovzdali svoje nápady

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Košice 5. februára (TASR) - V Košiciach sa po prvý raz stretnú inšpiratívne ženy, ktoré majú chuť sa posúvať v profesionálnom živote, nadväzovať nové kontakty, byť motiváciou či stráviť príjemný večer v neformálnom kaviarenskom prostredí.Ako uviedla organizátorka podujatia Martina Gáborová, stretnutie je určené predovšetkým pre podnikavé ženy. Hostkami podujatia budú "akčné ženy” z východu, ktoré majú vlastné podnikanie alebo sa venujú činnosti, ktorá môže byť pre iné dámy motivujúca."Cieľom podujatia je podporiť ženy, aby robili to, čo majú rady a dokázalo ich to aj uživiť. Chceme vytvoriť komunitu, ktorá sa bude navzájom podporovať a vzdelávať. Po prvom úspešnom podujatí v Bratislave nás so záujmom oslovili aj ženy z iných regiónov, preto sme sa rozhodli zorganizovať ďalší event v Košiciach," hovorí zakladateľka projektu Akčné ženy Martina Novotná.V hlavnom programe vystúpi Michala Lukáčová Koniarová, ktorá popri deťoch a dynamickej práci zodpovedá za marketing Medzinárodného maratónu mieru a je spoluzakladateľkou iniciatívy Východ nie je EXIT. V téme Život ako maratón priblíži, ako sa dá skĺbiť dynamická práca, tri deti a kopec ďalších aktivít. Porozpráva o zákulisí najstaršieho maratónu v Európe aj o tom, na čo sa nesmie zabúdať pri organizácii akéhokoľvek rodinného či firemného podujatia.Milovníčky tvorivej umeleckej práce a handmade príde povzbudiť Lucia Bártová, ktorej sa úspešne podarilo premeniť svoje hobby v zárobkovú činnosť.Šport akéhokoľvek druhu by mal byť súčasťou každého človeka. Ľubica Slatina je rekreačná bežkyňa a filantropka. Šiesty rok pôsobí v Lige proti rakovine ako manažérka denného Centra pomoci pre dospelých onkologických pacientov. Bude sa venovať téme “Pohybom proti rakovine” a ako sa možno udržiavať v psychickej kondícii a pohode popri mentálne náročnej práci.Na podujatí vystúpia aj ďalšie zaujímavé ženy, ktoré úspešne rozbehli vlastné projekty.Okrem hlavného programu sa diváci môžu tešiť aj na networking a sprievodné aktivity.Podujatie sa uskutoční v sobotu 10. februára.