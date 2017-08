V Košiciach si uctili obete komunistického režimu z roku 1968

V Košiciach na Hlavnej ulici sa 21. augusta 2017 uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 49. výročia udalostí z augusta 1968. Na snímke pamätná tabuľa. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 21. augusta (TASR) - Pri príležitosti 49. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si dnes popoludní v Košiciach zástupcovia štátnej správy, Kancelárie prezidenta SR v Košiciach, jednotlivých samospráv, členovia Zväzu protikomunistického odboja, ako aj viacerí Košičania uctili pamiatku obete invázie. Pri pamätnej tabuli na Hlavnej ulici položili kytice kvetov a zapálili sviece.Viceprimátor Košíc Martin Petruško považuje inváziu z roku 1968 za významnú udalosť v dejinách mesta i Slovenska a je podľa jeho slov potrebné si ju pripomínať. "Som rád, že aj dnešný deň je o tom, že tu ľudia znova sú a pripomínajú si hodnoty, akými sú demokracia, nezávislosť a mier. Sú to slová, ktoré naozaj v sebe skrývajú nesmiernu hodnotu. Práve v dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby sme si to viac vážili, a keď dôjde k ich ohrozeniu, aby sme rovnako ako ľudia, ktorí tu položili v 1968 život, na to reagovali rovnako a chránili si tieto hodnoty. Dnes chcem vzdať hold týmto ľuďom a vysloviť česť ich pamiatke," povedal pre TASR Petruško.Pripomíname si 49. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Na územie Československa vtrhli v noci z 20. na 21. augusta 1968. Táto vojenská invázia bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny.Okupácia Československa mala zastaviť a aj zastavila demokratizačný proces v ČSSR označovaný ako Pražská jar. Počas nej sa časť komunistických funkcionárov pokúsila o zvrat politiky smerom k demokracii, v rámci možností vtedajšej doby. Na čelo demokratizačného procesu sa postavil Alexander Dubček, od januára 1968 aj prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ).