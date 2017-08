V Košiciach súbežne s električkovými traťami rekonštruujú i plynovody

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Košice 28. augusta (TASR) - Súbežne s modernizáciou električkových tratí v Košiciach rekonštruuje SPP - distribúcia, a. s., plynovody. Podľa hovorcu spoločnosti Milana Vangu, na viacerých miestach je uložený plynovod, ktorého technický stav si vyžaduje obnovu.uviedol Vanga s tým, že v tom prípade by museli zasahovať do už opravených cestných komunikácií.SPP - distribúcia, a. s., obnovuje v tomto roku v Košiciach plynovody na uliciach Mäsiarska, Baštová, Poštová, Bočná, Vrátna, Tajovského, Timonova, Murgašova, Grešákova, Mojmírova, Pribinova, Rooseveltova, Krmanova, Čajkovského a Drevný trh.Na Mäsiarskej, Baštovej a Poštovej sú už práce vrátane povrchových úprav ukončené. Na uliciach Bočná, Vrátna, Tajovského, Timonova, Murgašova, Grešákova, Mojmírova, Pribinova sú plynovody a prípojky hotové, ale práce pokračujú povrchovými úpravami.vysvetlil Vanga.Ako uviedol, chápu nespokojnosť obyvateľov Košíc s dĺžkou prác.povedal Vanga. S cieľom čo najmenej zasahovať do komfortu odberateľov plynu sa snažia všetky práce plánovať mimo vykurovacieho obdobia.dodal Vanga.