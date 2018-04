V košickej botanickej záhrade vystavia bonsaje a suiseki

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 27. apríla (TASR) - Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v spolupráci so Slovenskou bonsajovou asociáciou, Bonsai centrom Košice a Bonsai klubom Košice pripravila Národnú výstavu bonsajov a suiseki. Pre návštevníkov bude sprístupnená od piatka do utorka (1.5.) v čase medzi 9.00 h a 17.00 h na Mánesovej ulici v Košiciach."Tohtoročná výstava je už ôsmou výstavou bonsajov pripravenou v botanickej záhrade a celkovo ide už o 16. ročník národnej výstavy," informoval riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Sergej Mochnacký.Pre záujemcov bude prichystaných viac ako 80 druhov drevín pôvodom z celého sveta. Ani tento rok nebudú chýbať vystavovatelia z celého Slovenska. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program. V rámci jeho víkendovej časti bude v sobotu (29.4.) od 13.00 h do 17.00 h prebiehať súťaž talentov v tvarovaní bonsajov pre prihlásených členov Slovenskej bonsajovej asociácie a počas celého víkendu budú pripravené ukážky tvarovania bonsajov."Na tvarovanie sme pozvali a naše pozvanie prijali svetovo uznávaní bonsajisti, a to Pavel Slovák a Václav Novák z Českej republiky, Sándor Papp z Maďarska a svoje schopnosti predvediem aj ja," uviedol prezident Slovenskej bonsajovej asociácie Juraj Szabó.Program Národnej výstavy bonsajov a suiseki bude tiež spestrený predajom bonsajov a poradenskou činnosťou.