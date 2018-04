V košickej zoo dočasne ukončili chov tamarína pinčieho

tamarín pinči Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Košice 15. apríla (TASR) – V košickej zoologickej záhrade tento týždeň po takmer 17 rokoch ukončili chov opičiek - tamarína pinčieho. Tri samičky - matku a dve odrastené mláďatá - previezli do Základnej školy a Materskej školy Maximiliána Hella v Banskej Štiavnici, kde budú na ich chov naďalej dohliadať.informovala zoo.Tamaríny pinčie začala zoo v košických Kavečanoch chovať v roku 2001. Najprv získala takmer dvojročného samca zo Zoo Ústí nad Labem a krátko na to približne rovnako starú samicu zo Zoo Olomouc. Prvé mláďatá sa narodili v roku 2004uviedla zoo.Tamarín pinčí sa vyskytuje v severovýchodnej Kolumbii medzi riekami Rio Atrato a Rio Cauca, a patrí medzi kriticky ohrozené druhy. V rokoch 2008 - 2010 bol zaradený medzi 25 najohrozenejších primátov sveta. Príčinou tejto situácie je najmä ničenie pralesov, ale aj ilegálny odchyt.V budúcnosti plánujú v košickej zoo chov týchto malých primátov obnoviť. Čakať budú na rozhodnutie koordinátorky a na skupinu, ktorú by mohli aj rozmnožovať.Z nedávnych prírastkov v zoo pribudli mláďatá v stádach dvoch druhov ohrozených antilop. Začiatkom februára sa narodil samček v stáde vodárok lečve kafuenských a koncom marca samička v skupine priamorožcov šabľorohých.