V košickej ZOO sa potvrdilo ďalšie nálezisko vtáčej chrípky

vtáčia chrípka, očkovanie Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Košice 4. januára – Na Slovensku sa potvrdilo druhé nálezisko vtáčej chrípky na Slovensku. Ide o chov vtákov chovaných v ZOO Košice. Informoval o tom dnes Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. O prvom ohnisku vtáčej chrípky v SR, v domácom drobnochove v rodinnom dome v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, agrorezort informoval 29. decembra.MPRV podľa neho preto vyzýva chovateľov, ale aj verejnosť, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a v prípade podozrenia okamžite kontaktovali najbližšiu veterinárnu a potravinovú správu.Podľa Feika 2. januára súkromný veterinárny lekár starajúci sa o vtáky chované v ZOO Košice spozoroval klinické príznaky u štyroch kusov kačice pižmovky lesklej (Cairina moschata). Vtáky boli následne odchytené, utratené a v ten istý deň odoslané na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu (Veterinárny ústav Zvolen). Laboratórium v utorok (3. 1.) potvrdilo prítomnosť vírusu aviárnej influenzy subtypu H5 vo vyšetrovaných vzorkách. Určovanie typu neuraminidázy zatiaľ pokračuje.Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR podľa Feika bezodkladne prijala potrebné opatrenia. Ohniskom nákazy bol vymedzený areál ZOO Košice, ktorý následne pre verejnosť uzavreli až do odvolania. V súčasnosti pokračuje v ZOO epizootologické šetrenie a prijímajú sa príslušné opatrenia. Na základe prvotného vyšetrenia v ZOO sa zistilo, že sa tam chová 341 kusov vnímavých zvierat (vtákov).Podľa MPRV sa vytýčilo tzv. ochranné pásmo (polomer 3 km od ohniska) a tzv. pásmo dohľadu (10 km od ohniska). Tieto pásma zasahujú do územnej pôsobnosti okresov Košice-mesto, Košice-okolie a Prešov. Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy v súčasnosti nariaďujú príslušné veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. Ide už o druhý nález vírusu aviárnej influenzy subtypu H5, tzv. vtáčej chrípky na Slovensku. Prvý nález bol identifikovaný 27. decembra v Bratislavskej Dúbravke.vyhlásila šéfka MPRV SR Gabriela Matečná.," upozornila Matečná. Obyvateľom Slovenska odporúča najmä vyhýbať sa kontaktu so živou hydinou a vtáctvom a dôkladné tepelné spracovávanie potravín z hydiny, minimálne pri teplote 70°C a dĺžke aspoň 20 minút. Tiež odporúča konzumáciu dostatočného množstva zeleniny a ovocia, dodržiavanie pitného režimu, treba zvážiť aj očkovanie proti chrípke." povedal ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš. Vírus podľa neho cirkuluje vo voľne žijúcom vtáctve a môže sa objaviť v ktorejkoľvek časti Slovenska.