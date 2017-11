V Košickom kraji bude účasť vyššia ako naposledy

Ilustračná snímka Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Košice 4. novembra (TASR) – Priebeh sobotňajších krajských volieb v Košickom kraji bol dosiaľ pokojný a bez vážnejších problémov. Potvrdil to predseda volebnej komisie KSK Vladimír Tot. Účasť voličov by mala byť vyššia ako pred štyrmi rokmi.uviedol Tot o 21.00 h. Krajská komisia tak neregistrovala ani podozrenia z kupovania hlasov.Členovia komisie sa v teréne akurát zaoberali prípadom v obci Čierne Pole v okrese Michalovce, kde ich oslovili miestni voliči v súvislosti so skupinou ukrajinských občanov. Členovia komisie im odporúčali, ak je nejaký problém, nech sa obrátia na políciu, čo aj urobili.povedal Tot.Aj keď záujem o voľby nie je vysoký, účasť by mala byť podľa neho vyššia než pred štyrmi rokmi. Vtedy dosiahla účasť v Košickom kraji v prvom kole 17,78 percenta a v druhom kole voľby predsedu KSK 12,21 percenta.Polícia v Košickom kraji v súvislosti s voľbami nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.Voľby do vyšších územných celkov končia o 22.00 h. V Košickom kraji zahŕňajú 11 volebných obvodov a 854 okrskov. Voliči si okrem nového predsedu KSK vyberali 57 poslancov krajského zastupiteľstva.