V košickom kraji chce byť poslancom vo voľbách 469 kandidátov

Košice 7. septembra (TASR) – O zvolenie do 57-členného Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) sa uchádza 469 kandidátov. Je to o 66 záujemcov viac ako vo voľbách v roku 2013. Informovala o tom dnes hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková.V Košickom kraji budú voliči odovzdávať svoje hlasy v 11 volebných obvodoch. Najväčší záujem je vo volebnom obvode v Michalovciach, kde sa o osem poslaneckých mandátov uchádza 74 kandidátov.Vo volebnom obvode Košice I má o päť poslaneckých kresiel záujem 52 kandidátov. V druhom košickom volebnom obvode je šesť poslaneckých kresiel a 46 kandidátov, v treťom dva mandáty a 14 kandidátov. Vo volebnom obvode Košice 4 má záujem o štyri poslanecké kreslá 36 kandidátov.Osem poslaneckých kresiel má volebný obvod číslo 5, do ktorého patria obce okresu Košice okolie. Záujem prejavilo 66 kandidátov. V obvode Gelnica sú dve poslanecké kreslá a 17 kandidátov. V obvode Rožňava je na päť poslaneckých kresiel 41 kandidátov. Sobranecký obvod má dve poslanecké kreslá a 15 uchádzačov. Vo volebnom obvode Spišská Nová Ves je na sedem poslaneckých kresiel 39 kandidátov a v obvode Trebišov osem kresiel a 69 kandidátov.Kandidátov na poslancov vo všetkých volebných obvodoch predložili tieto politické strany a koalície: Kotleba – ĽSNS, NOVA, OĽaNO, SaS, KDH, SNS, Smer–SD, Šanca a Šport do Košíc a na Východ.Voľby do VÚC sa uskutočnia v sobotu 4. novembra.