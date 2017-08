V Košickom samosprávnom kraji začali prípravy na jesenné voľby

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Košice 15. augusta (TASR) - Zapisovateľky a zapisovatelia obvodných volebných komisií Košického samosprávneho kraja (KSK) zložili dnes na slávnostnom akte v Košiciach sľub. Do orgánov samosprávnych krajov ich vymenoval predseda KSK Zdenko Trebuľa. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková.Zastupiteľstvo KSK určilo pre tieto voľby 11 volebných obvodov.dodal Trebuľa.Sľub predniesla zapisovateľka Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja Melánia Kolesárová a všetci zúčastnení ho potvrdili podaním ruky a podpisom.Všetky informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sú zverejnené na stránke web.vucke.sk.Voľby do VÚC budú v sobotu 4. novembra a majú stáť vyše 10 miliónov eur. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.