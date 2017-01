V Kosove odsúdili sedem Albáncov za spoluprácu s teroristami v Sýrii

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 19. januára (TASR) - V Kosove odsúdili dnes sedem Albáncov za spoluprácu s teroristickými skupinami a nábor nových členov pre islamistov v Sýrii. Oznámil to súd v kosovskom hlavnom meste Priština.Obžalovaní, ktorí boli v tlačovom vyhlásení súdu identifikovaní iba začiatočnými písmenami svojich mien, dostali tresty odňatia slobody od dvoch do štyroch rokov.Podľa servera Kallxo.com sa niektorí obžalovaní priznali, že v minulosti bojovali v radoch protivládnych síl v Sýrii, ďalší tvrdili, že pomáhali sýrskym utečencom v Turecku. Niekoľko z nich cestu do Sýrie oľutovalo, dodal web.Podľa odhadov bezpečnostných zložiek sa k islamistickým extrémistickým skupinám pridalo niekoľko stoviek Albáncov. V Sýrii alebo Iraku stále pôsobí okolo 70 albánskych islamistov.