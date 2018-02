V Kostarike si volia prezidenta. Hlavnou témou sú sobáše homosexuálov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San José 4. februára (TASR) - Kostaričania si v nedeľu volia prezidenta a hlavnou témou volieb je verdikt medzinárodného súdu, podľa ktorého by krajina mala povoliť sobáše osôb rovnakého pohlavia.Na prvé miesto v prieskumoch sa dostal 43-ročný novinár, kazateľ a kresťanský spevák Fabricio Alvarado. Stalo sa tak po tom, ako zaujal tvrdý postoj voči takýmto sobášom, s ktorými tiež nesúhlasia približne dve tretiny Kostaričanov.Jeho najväčšími rivalmi by mali byť podľa agentúry AP Antonio Álvarez z opozičnej Strany národného oslobodenia a Carlos Alvarado z vládnej Strany občianskej akcie.Výsledok volieb je nejasný, keďže žiadny z 13 kandidátov nedosiahol v prieskumoch viac ako 17 percent a viac ako tretina voličov nebola rozhodnutá, koho bude voliť. Ak žiadny z kandidátov nezíska vo voľbách 40 percent, prví dvaja postúpia do druhého kola, ktoré by sa konalo 1. apríla.Januárové rozhodnutie Medziamerického súdu pre ľudské práva hrá v kampani ústrednú úlohu. Súd taktiež nariadil krajine, aby zaručila párom rovnakého pohlavia práva napríklad na dedenie majetku či adopciu detí.