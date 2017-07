V Krakove sa začalo zasadnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krakov 3. júla (TASR) - V poľskom Krakove sa v nedeľu večer začalo pravidelné výročné zasadnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO, ktoré potrvá do 12. júla. Delegáti budú tentokrát posudzovať 35 nominácií na zápis do Zoznamu Svetového dedičstva, informovala agentúra DPA.Slávnostné otvorenie 41. zasadnutia výboru sa konalo na krakovskom zámku Wawel, ktorý taktiež figuruje na zozname UNESCO. Na ceremónii vystúpil aj poľský prezident Andrej Duda, ktorý poďakoval výboru UNESCO za to, že výrazne prispel k záchrane historického centra Krakova.Na rokovaniach sa budú zúčastňovať delegáti 21 aktuálnych členských krajín výboru, ako aj zástupcovia viac ako 170 krajín so štatútom pozorovateľa a mnohých mimovládnych organizácií.Účastníci zasadnutia v Krakove sa podľa agentúry AP nevyhnú ani diskusiám o sporných otázkach, ako sú snahy Palestínčanov na pôde UNESCO o spochybňovanie izraelskej suverenity nad Jeruzalemom. Hovoriť sa zrejme bude aj o výrube stromov v poľskej časti Bielovežského pralesa, ktorý tiež patrí medzi lokality Svetového dedičstva.