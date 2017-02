V. Krčméry: Keď sa miestni v Keni zmobilizovali, odišli sme

Na snímke rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Vladimír Krčméry Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska (vpravo) prijal 4. mája 2016 v Prezidentskom paláci v Bratislave ocenených členov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža (SČK) pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Vľavo vysokoškolsý profesor medicíny Vladimír Krčméry. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. februára (TASR) - Vzdelanie je dobrou stratégiou pre budúcnosť Keňanov.." Uviedol to pre TASR slovenský lekár a zakladateľ zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta Vladimír Krčméry, ktorý sa podieľa na rôznych humanitárnych projektoch v Keni.zdôraznil Krčméry. Zároveň dodal, že keď sa ľudia v Keni zmobilizovali, humanitárni pracovníci odišli a prenechali všetko na nich.Priznal, že spolupráca s Keňanmi nie je vždy najľahšia. Chyba je podľa neho v počiatočnej výchove. "uviedol slovenský lekár.Podľa neho sa investícia do vzdelávania a zdravotníctva na celom svete ukázala ako zmysluplná.dodal.Domnieva sa, že predškolská výchova je podľa neho kľúč i na rómsku problematiku na Slovensku.Vladimír Krčméry sa rozvojovej pomoci v Afrike začal venovať ešte v 90. rokoch. V roku 1999 otvoril v Sudáne prvú kliniku, ktorá funguje dodnes a je podľa neho najlepšou v Južnom Sudáne v Mapuordite.upozornil Krčméry na to, ako sa začali kenské projekty pedagógov a študentov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorú zriaďoval." spomína na začiatky.Zo škôl sa podľa neho ešte dve či tri zachovali. Keňania ich postupne premenili na kamenné školy. Uvedomoval si však, že škola je dlhodobou stratégiou a oni potrebovali niečo krátkodobé. Preto začali zakladať kliniky.Vladimír Krčméry tvrdí, že si museli začať školiť vlastných ľudí. Zo slumov zobrali 30 najchudobnejších detí a dali im vzdelanie, ktoré si v Keni nemôže nikto dovoliť, keďže vysoká škola stojí 10.000 eur ročne." konštatoval lekár.Zároveň však dodal, že mnohí z ich študentov sa dostali po celej Afrike na vedúce pozície a sú z nich silné osobnosti.