V Krefelde súdia členov extrémistov za falšovanie komunálnych volieb

Krefeld 12. júna (TASR) - Viacero členov ultrapravicovej Národnodemokratickej strany Nemecka (NPD) čelí od dnešného dňa na Krajinskom súde v Krefelde v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko obvineniu z podvodného konania pri komunálnych voľbách v roku 2014. Podľa prokuratúry okrem iného postavili v meste Kempen nejestvujúcich kandidátov a falšovali podpisy.Traja z obžalovaných vtedy kandidovali do miestneho zastupiteľstva a na to, aby mohli predložiť kandidatúry v dostatočnom počte volebných okrskov na kandidátku uviedli nielen vymyslených kandidátov, ale aj ľudí, ktorých uviedli do omylu s tým, že podpisom vyjadrujú iba podporu jednému z kandidátov.Hlavný obžalovaný poprel, že by sa dopustil trestného činu falšovania volieb, pripustil však, že jednému z kandidátov poskytol gram amfetamínu. Podľa žaloby to mala byť protislužba za podpis.Ďalší z obžalovaných sa priznal, že sfalšoval sestrin podpis, vyplýva z informácií Západonemeckého rozhlasu (WDR).Zo 152 hlasov, ktoré napokon získala NPD, sa 80 ukázalo ako falšovaných. Napriek tomu extrémisti nezískali mandát v miestnom zastupiteľstve, na čo by boli potrebovali najmenej 182 hlasov.Za falšovanie volieb možno v zmysle platnej legislatívy udeliť v Nemecku trest až päť rokov väzenia.