V Kremli vycvičili sokoly chrániace sídlo vlády pred dronmi

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Moskva 1. februára (TASR) - Kremeľ vycvičil dravé vtáky, ktoré by mali zakročiť voči dronom vyslaným teroristami alebo zahraničnými špiónmi. Informuje o tom britský server MailOnline.Ruská vláda má už desaťročia ornitologickú službu, ktorá využíva sokoly, jastraby a výry na ochranu pred vranami. Teraz však špeciálne vycvičila vtáky na zachytenie nepriateľských dronov pokúšajúcich sa vniknúť do opevneného komplexu v Moskve.Nemenovaný zdroj uviedol pre agentúru RIA Novosti, že sokoly sa na túto úlohu hodia lepšie ako jastraby, ktorých hmotnosť je nízka.Holandská polícia podľa tohto zdroja skúšala podobný program, ale pred dvoma rokmi ho ukončila vzhľadom vysoké náklady.Minulý rok sa o zachytávanie dronov pomocou orlov pokúšala podľa mediálnych správ aj francúzska polícia. Francúzske orgány sa totiž obávali teroristického útoku zo strany Islamského štátu alebo podobnej skupiny, ktorá by mohla využiť diaľkovo ovládaný letiaci stroj na zhodenie bombových náloží na významné ciele.Kremeľ sa už teraz chráni pred nepriateľskými strojmi protidronovými zbraňami, ktoré sú schopné zostreliť ich údajne na vzdialenosť dva a pol kilometra.