V Kremnici predstavia diela vzdávajúce hold pútnickému miestu Skalka

Mesto Kremnica. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kremnica 4. októbra (TASR) - Výberovú kolekciu výtvarných diel z Medzinárodného výtvarno-literárneho tvorivého sympózia Ora et Ars – Skalka prezentuje výstava, ktorú otvoria vo štvrtok (12.10.) v galérii NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici. O hudobný program sa postará domáci chrámový spevácky zbor Chorus Cremniciensis. TASR o tom informovala Erika Grniaková, odborný referent propagácie múzea.Medzinárodné výtvarno-literárne tvorivé sympózium Ora et Ars - Skalka, venované úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne, vzniklo pred desiatimi rokmi. Je tiež venované odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi.Sympózia sa od jeho vzniku zúčastnilo 73 výtvarníkov zo siedmich štátov a 34 literátov zo Slovenska. Pri výbere účastníkov sympózia je kladený dôraz na autorov z krajín V4 a na podporu účastníkov z partnerských miest mesta Trenčín, ktoré je hlavným organizátorom akcie.Účastníci vytvoria počas podujatia výtvarné a literárne diela. Významovým svorníkom je hľadanie funkčného estetického poriadku, ktorý odzrkadľuje túžbu po spiritualite a úctu k posvätnému. Výber tejto tvorby i vizuálno-grafické zdokumentovanie diania na sympóziu každoročne mapuje reprezentačný katalóg.O pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne a jeho živej kultúrnej aktivite sa dá dozvedieť aj počas roka na putovných výstavách Ora et Ars Viator – Skalka putujúca, ktoré organizátori realizujú z výberov výtvarných diel poskytnutých účastníkmi sympózia.V rámci putovného projektu boli v minulých rokoch zrealizované výstavy v Bratislave, Uherskom Brode, Galante, Uherskom Hradišti či v Mikulčiciach. V tomto roku pripravili organizátori z Trenčianskeho osvetového strediska výstavu zo sympoziálnej zbierky pre výstavný priestor galérie NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici.