V Krupine bola zbierka. Ľudia darovali rekordné tony šatstva a obuvi

Krupina 7. januára (TASR) – Vyše 3,5 tony oblečenia, obuvi, hračiek a kníh sa v rámci nedávno ukončenej verejnej zbierky podarilo zozbierať Denise Dendišovej a Miroslave Pálkovej, pracovníčkam kancelárie terénnej sociálnej práce v Krupine. Zozbierané veci dostanú ľudia zo sociálne slabších vrstiev v Českej republike i na Slovensku.Ako pre TASR uviedla Pálková, ide o najúspešnejšiu zbierku v meste, ktorej podľa jej slov pomohla aj medializácia. „Približne mesiac pred jej začiatkom som zverejnila, že sa bude takáto akcia organizovať a samotná zbierka trvala niekoľko týždňov. O predchádzajúcich zbierkach sa informovalo len niekoľko dní pred ich začatím a trvali iba týždeň,“ priblížila.Vyzbierané veci odovzdali Diakonii Broumov, ktorej pracovníci si po ne z Česka do Krupiny prišli osobne.vysvetlila Pálková.V súčasnosti v Krupine prebieha ďalšia, Vianočná zbierka šatstva, ktorá trvá až do konca januára.uviedla Pálková s tým, že zvyšné veci poputujú napríklad do Centra sociálnych služieb v Krupine či do Kláštora pod Znievom.