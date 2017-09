V Kurdistane hlasovalo v referende za nezávislosť takmer 93 % ľudí

Iracký kurdský volič si pripravuje za plentou hlasovací lístok počas hlasovania v referende o nezávislosti severoirackého autonómneho regiónu Kurdistan, vo volebnej miestnosti v irackom Irbíle 25. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Arbíl 27. septembra (TASR) - Takmer 93 percent irackých Kurdov hlasovalo v pondelňajšom referende za nezávislosť tohto autonómneho regiónu na severe Iraku. Predbežné oficiálne výsledky oznámila dnes volebná komisia, z ktorej vyhlásenia citoval kurdský spravodajský portál Rudaw. Volebná účasť v referende dosiahla 72,16 percenta, odovzdaných platných hlasov bolo 3.085.935. V tomto čísle sú zahrnuté aj hlasovanie uskutočnené elektronicky.Volebná komisia označila hlasovanie za úspešné. Zahraniční pozorovatelia konštatovali, že hlasovanie sa zaobišlo bez incidentov. Výsledky budú podľa komisie konečné, až keď ich potvrdí kurdský odvolací súd.Iracký premiér Hajdar Abádí dnes vyhlásil, že Bagdad nebude rokovať s vládou irackého Kurdistanu o výsledkoch referenda o nezávislosti. "Nikdy nebudeme viesť rozhovory o výsledkoch tohto referenda," citovala Abádího iracká štátna televízia.Výsledok ľudového hlasovania nie je právne záväzný, pričom prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání povedal, že úspešné hlasovanie v referende nepovedie k automatickému vyhláseniu nezávislosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Proti referendu sa už vyslovili okrem Iraku aj Turecko, Irán, USA a OSN. Podľa nich to môže destabilizovať región a odvrátiť pozornosť od bojov s teroristickou organizáciou Islamský štát.Abádí v utorok kurdskej regionálnej vláde pohrozil, že musí do piatka odovzdať letiská v Arbíle a Sulajmáníji federálnym orgánom, inak nariadi zákaz všetkých priamych medzinárodných letov do Kurdistanu. Regionálna vláda irackého Kurdistanu dnes toto ultimátum odmietla.