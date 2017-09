V kurdských oblastiach Iraku sa skončilo referendum o nezávislosti

Iracký kurdský volič si pripravuje za plentou hlasovací lístok počas hlasovania v referende o nezávislosti severoirackého autonómneho regiónu Kurdistan, vo volebnej miestnosti v irackom Irbíle 25. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 25. septembra (TASR) - V irackom Kurdistane, kde sa dnes konalo referendum o nezávislosti, sa zatvorili volebné miestnosti. Potvrdila to miestna volebná komisia, informoval kurdský spravodajský portál Rudaw.Podľa neho sa volebné miestnosti zatvorili vo väčšine oblastí irackého autonómneho regiónu Kurdistan o 18.00 h SELČ po hodinovom predĺžení a okamžite sa začali sčítavať hlasy. Volebná komisia očakáva, že prvé výsledky zverejní do 24 hodín.Do hlasovania sa mohlo zapojiť viac ako 5,2 milióna voličov. Výsledok referenda nie je právne záväzný.Prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání povedal, že úspešné hlasovanie v referende nepovedie k automatickému vyhláseniu nezávislosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Proti referendu sa vyslovili okrem Iraku aj Turecko, Irán, USA a OSN. Podľa nich to môže destabilizovať región a odvrátiť pozornosť od bojov s teroristickou organizáciou Islamský štát.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil dnes zatvorením ropovodov z irackého Kurdistanu a turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu zasa okamžitou vojenskou operáciou, ak by Kurdi napadli tamojšiu turkménsku komunitu. Aj ústredná iracká vláda pohrozila vojenskou intervenciou, ak by referendum viedlo k násilnostiam.