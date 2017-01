V. Kuzmyk: Od kňaza ľudia očakávajú, aby upustil od formálnosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sabinov 13. januára (TASR) – Od kňaza ľudia očakávajú, aby upustil od formálnosti a nadradenosti. Chcú s ním mať otvorený a prirodzený vzťah. Myslí si to pravoslávny duchovný zo Sabinova Vasyľ Kuzmyk. Hovorí tiež, že v ostatných rokoch mnohí ľudia hľadajú okrem sociálnych istôt i duchovnú istotu. V tom spočíva podľa neho najhlavnejšia úloha duchovných, aby na to vedeli správne zareagovať. Kňaz musí byť v prvom rade milujúcim otcom.povedal pre TASR Kuzmyk.Zistil, že mnohí ľudia hľadajú isté sociálne a ekonomické istoty. Je to pre nich priorita.myslí si Kuzmyk.