V kvalifikácii 1. kola SP neuspeli len dve lode kajakárok

Na snímke slovenskí reprezentanti Ladislav (vpravo) a Peter Škantárovci. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky kvalifikácie



C2: 1. Kašpar – Šindler (ČR) 93,92 (0), 2. Kučera – Bátik 96,41 (0), ..., 6. Škantárovci 98,96 (0), 14. Gewissler – Skákala (všetci SR) 110,04 (8)



C1ž: 1. Nadine Weratschnigová (Rak.) 94,88 (0), ..., 18. Simona Glejteková 113,56 (4), 21. Monika Škáchová 115,86 (8), 42. Simona Maceková (všetky SR) 175,73 (60), 2. kolo: 4. Maceková 110,64 (0), 5. Škáchová 110,95 (6)



K1m: 1. Lucien Delfour (Austr.) 77,73 (0), ..., 7. Jakub Grigar 80,09 (0), 20. Martin Halčin 81,16 (0), 44. Andrej Málek (všetci SR) 85,09 (2), 2. kolo: 2. Málek 81,78 (0)



K1ž: 1. Stefanie Hornová (Nem.) 87,65 (0), 2. Jana Dukátová 89,26 (0), ...37. Elena Kaliská 101,52 (4), 45. Eliška Mintálová (všetky SR) 106,92 (8), 2. kolo: nepostúpili 13. Mintálová 96,61 (0), 26. Kaliská 100,39 (6)



C1m: 1. Alexander Slafkovský (SR) 84,88 (0), 2. Ander Elosegi (Špan.) 86,02 (0), ...10. Matej Beňuš 86,04 (2), 11. Michal Martikán (obaja SR) 88,08 (0)

Troja 16. júna (TASR) - V kvalifikácii úvodného kola seriálu Svetového pohára slalomárov na divokej vode v pražskej Troji neuspeli v kvalifikácii len dve kajakárky Eliška Mintálová a Elena Kaliská. Dovedna sa predstavilo 15 slovenských lodí a v semifinále bude štartovať 13. Najvýraznejší výsledok patril singlistovi Alexandrovi Slafkovskému, keď postúpil z prvej priečky, kajakárka Jana Dukátová a deblisti Tomáš Kučera - Ján Bátik z druhej.Hneď z 1. kola postúpila do semifinále kompletná trojica slovenských deblistov, z 2. priečky Tomáš Kučera - Ján Bátik, zo 6. Ladislav a Peter Škantárovci a zo 14. Matúš Gewissler - Juraj Skákala. Deblisti medzi 25 bránkami nemuseli mať obavy z postupu, pretože v semifinále bude štartovať komplet všetkých 15 štartujúcich lodí. Kučeru s Bátikom i Škantárovcov mohli potešiť čisté jazdy bez jediného dotyku, mladým Gewisslera – Skákalu pribudlo osem trestných sekúnd, keď výborne zvládli hlavne úvodnú časť trate.Zo singlistiek si už v prvej jazde zabezpečila postup 18. Simona Glejteková, 21. Monike Škáchovej chýbalo na to len 0,72 sekundy a spolu so 42. Simonou Macekovou musela štartovať aj v 2. kole. Napokon postúpili, keď obe sa výrazne zrýchlili. Z kajakárov v širokom 81-člennom štartovnom poli uspeli na prvý raz 7. Jakub Grigar i 20. Martin Halčin, jedine 44. Andrej Málek si predĺžil pádlovanie v perejách a na druhý pokus dokompletizoval kajakársku trojicu.Popoludní sa pokúšali o rovnako stopercentnú postupovú úspešnosť kajakárky a singlisti. Od singlistov sa očakával okamžitý postup a nezakolísali, úradujúci majster Európy Slafkovský navyše postúpil z prvej priečky. Desiaty Matej Beňuš ukázal takmer identickú jazdu ako Slafkovský, no čas sa mu spomalil po dotyku na 10. protiprúdnej bránke, hneď za neho sa zaradil 11. Michal Martikán.Kajakárkam sa ako jediným nepodarilo postúpiť v kompletnej podobe. Jedine Jana Dukátová zvládla trojskú trať v 1. kole bez výraznejšieho zakolísania a obsadila 2. priečku. Elena Kaliská v 2. kole výborne začala, nežiadúce prírastky k času v podobe penalizácie na 10., 12, a 20. bránke ju však pripravili o postup. Viac sa darilo Eliške Mintálovej, no napriek čistej jazde za postupom zaostala o 0,45 s.