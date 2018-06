V kvalifikácii SP vodného slalomu skončil z lodí SR len Stanovský v K1

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky kvalifikácie:



C1 muži: 1. Jure Lenarčič (Slovin.) 98,78 (0), 2. Tomáš Rak (ČR) 99,49 (0), 3. Matej BEŇUŠ 100,07 (0), 6. Marko MIRGORODSKÝ 101,28 (0), 9. Alexander SLAFKOVSKÝ 102,51 (0), 15. Michal MARTIKÁN (všetci SR) 103,73 (2)



K1 ženy: 1. Corinna Kühnleová (Rak.) 102,95 (0), 2. Jessica Foxová (Austr.) 103,75 (0), 3. Ursa Krageljová (Slovin.) 104,30 (2), ...9. Elena KALISKÁ 108,41 (0), 20. Eliška MINTÁLOVÁ 112,95 (4), 54. Michaela HAŠŠOVÁ (všetky SR) 178,06 (54), v 2. kole 6. HAŠŠOVÁ 111,64 (0)



C1 ženy: 1. Jessica Foxová 114,96 (0), 2. Noemie Foxová (obe Austr.) 116,67 (0), 3. Ana Satilová (Braz.) 117,35 (2), ...14. Simona MACEKOVÁ 123,08 (0), 21. Soňa STANOVSKÁ 125,21 (2), 30. Monika ŠKÁCHOVÁ (všetky SR) 132,62 (2), 2. kolo: 2. STANOVSKÁ 117,43 (0), 7. ŠKÁCHOVÁ 122,45 (2)



K1 muži: 1. Bradley Forbes-Cryans (V. Brit.) 93,59 (0), 2. Ondřej Tunka (ČR) 93,77 (0), 3. Joseph Clarke (V. Brit.) 93,93 (0), 4. Martin HALČIN 93,99 (0), 5. Jakub Grigar 94,03 (0), ...53. Jakub STANOVSKÝ (všetci SR) 107,89 (4), 2. kolo: nepostúpil 20. STANOVSKÝ 101,13 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 22. júna (TASR) - V kvalifikácii úvodného kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode nepostúpila v Liptovskom Mikuláši z 13 slovenských lodí do víkendového semifinále jediná, kajakára Jakuba Stanovského. Najvyššie vo výsledkoch figuroval na 3. mieste singlista Matej Beňuš.Bez problémov postúpila kompletná štvorica singlistov. Stačila im na to jedna jazda, v ktorej Matej Beňuš skončil tretí, Marko Mirgorodský šiesty, 9. miesto obsadil Alexander Slafkovský a 15. Michal Martikán.Medzi 22 bránkami na trati s názvom Váh pádlovali Slováci v areáli Ondreja Cibáka bez väčších chýb. Jedine Martikán sa raz dotkol protiprúdnej bránky s číslom 21. Najlepší čas dosiahol Slovinec Lenarčič, okrem neho sa pod hranicu 100 sekúnd dostal už len druhý v poradí Čech Tomáš Rak.Medzi kajakárkami, ktoré tak ako singlisti nezaznamenali žiadnu stratu v úsilí o postup, zajazdila 9. Elena Kaliská spoľahlivo, čisto a dostatočne rýchlo, 20. Eliška Mintálová mala aj trochu šťastia, keď sa do semifinálovej dvadsiatky zaradila v 1. jazde ako posledná. Na 54. mieste Michaela Haššová musela jazdu opravovať po tom, ako vynechala 15. bránku, v 2. kole si dala väčší pozor a ani ona nebude v semifinále chýbať.V kvalifikácii sa slovenské singlistky dosť natrápili. Len 14. Simona Maceková sa vyhla komplikácii, 21. Soni Stanovskej chýbalo na priamy postup 0,04 sekundy a ak by nedovolene neatakovala 16. bránku, mohla sa vyhnúť opravnej jazde. Zvládla ju však výborne, zahanbiť sa nedala ani Škáchová, a tak v semifinále bude štartovať kompletná trojica.V trojici kajakárov vynikli takmer identickými čistými jazdami Martin Halčin a Jakub Grigar, s 3. a 4. priečkou. Náročnosť trate však nezvládol mladý Jakub Stanovský a aj 2. kolo bolo nad jeho postupové možnosti.