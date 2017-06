V Kysuckej knižnici v Čadci otvorili areál letnej čitárne

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Čadca 19. júna (TASR) – Areál letnej čitárne dnes v Kysuckej knižnici v Čadci otvorili predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár a riaditeľka knižnice Janka Bírová. ŽSK investoval do jeho vybudovania 74.000 eur.uviedol počas otvorenia Blanár.ŽSK podľa neho pokračuje v sprístupnení letných čitární knižníc v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.pripomenul predseda ŽSK.Riaditeľka Kysuckej knižnice doplnila, že kapacita záhrady je zhruba 50 – 60 osôb, no môžu ju prispôsobiť podľa aktuálnych požiadaviek.zdôraznila Bírová s tým, že knižnica nebude slúžiť len na výmenu zapožičaných kníh, ale stane sa aj komunitným centrom.Kysucká knižnica v Čadci v pôsobnosti ŽSK vlani zaregistrovala 5648 používateľov, z ktorých je 1553 detí vo veku do 15 rokov. Poskytla 13.326 faktografických a bibliografických informácií, spracovala 55 rešerší, 605 rezervácií knižných dokumentov, 264 služieb medziknižničnej výpožičnej služby. Jej priestory využilo v roku 2016 viac ako 80.000 návštevníkov.