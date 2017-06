V kysuckej obci Skalité nemajú názvy ulíc, ľudia žijú na pľacoch

Na snímke pohľad na obec Skalité, 9. júna 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Dôležitým medzníkom v histórii obce je vstup do schengenského priestoru

Železnica živila v obci celé rodiny

Goralské slávnosti sú s obcou späté vyše štvrť storočia

O výrobky Marcely Čaneckej pletené z papiera je stále väčší záujem

Skalité 10. júna (TASR) – Obyvatelia kysuckej obce Skalité v okrese Čadca nepoužívajú názvy ulíc, pretože žijú na takzvaných pľacoch, ktorých oficiálne evidujú 79. Ich pomenovania vychádzajú z rarít, ktoré sa v tých oblastiach nachádzajú alebo podľa ľudí, ktorí tam kedysi žili – U Serafína, Kožakov most, Na Bore, Kúrska noha.S nápadom, ako zlepšiť nielen orientáciu záchranárov, plynárov či elektrikárov, ale aj bežných návštevníkov, prišiel rodák Pavol Laš, ktorý žije v Žiline.hovorí starostka Skalitého Andrea Šimurdová.zdôraznila Šimurdová.Dopĺňa, že cez päťtisícovú obec vedie cesta I/12, ktorej správcom je štát a miestnych komunikácií je viac ako 50 kilometrov. Podotkla, že najvyťaženejšou miestnou komunikáciou sa stala prepojovacia cesta do Oščadnice, pretože skracuje cestu do Žiliny a umožňuje obísť dopravné zápchy v Čadci.uviedla starostka Skalitého.V roku 2015 obec zrekonštruovala budovu, v ktorej vzniklo zdravotné stredisko a 16 nájomných bytov.povedala Šimurdová.Výstavba rodinných domov sa podľa nej rozmáha nielen v centre obce, ale aj na vyšnom konci v časti Serafínov, ktorá bezprostredne hraničí s Poľskom.dodala starostka Skalitého.Najstaršou písomnou zmienkou o kysuckej obci Skalité v okrese Čadca je podľa starostky Andrey Šimurdovej listina z roku 1601, ktorú potvrdil Turčiansky konvent.povedala Šimurdová.Najsevernejšia kysucká obec, ktorá leží na hraniciach s Poľskou republikou, má rozlohu 33 kilometrov štvorcových a žije v nej 5210 obyvateľov. Prvú školu postavili v ústredí obce v roku 1812. V roku 1885 sa začala prevádzka železnice Čadca - Zwardoň a s jej otvorením zároveň zriadili v obci poštový úrad. V roku 1939 zaviedli v obci telefón, štyrmi abonentmi boli notársky úrad, žandárska stanica a dva verejné telefóny v poštovom úrade a turistickej chate v Serafínove.Starostka Skalitého považuje za dôležitú etapu v histórii obce vstup do schengenského priestoru.podotkla Šimurdová.Významným impulzom pre rozvoj najsevernejšej kysuckej obce Skalité bolo vybudovanie železničnej trate z Čadce po Zwardoň v roku 1884.Podľa starostky obce Andrey Šimurdovej patrí okrem Goralských slávností ku Skalitému neodmysliteľne aj železnica a železničná stanica.podotkla Šimurdová.povedala starostka Skalitého.Doplnila, že obec by privítala rozšírenie osobnej železničnej dopravy a návrat ľudí do vlakov.zdôraznila Šimurdová.V obci zostali zrekonštruované vlakové zastávky, ale nikto ich neotvoril.dodala starostka Skalitého.S novodobou históriou kysuckej obce Skalité v okrese Čadca sú už štvrť storočia neodmysliteľne späté Goralské slávnosti, ktoré sa tento rok uskutočnia v nedeľu 18. júna.povedala starostka Skalitého Andrea Šimurdová.Prvé slávnosti sa podľa nej konali na nádvorí starej školy.podotkla starostka obce, ktorá susedí s Poľskou republikou.Ozajstný punc dostal festival vtedy, keď sa obec rozhodla vybudovať amfiteáter.doplnila Šimurdová.Zdôraznila, že na festivale vždy dostanú priestor domáci a susedia z blízka, aby propagoval aj regionálny folklór.uviedla starostka Skalitého.Na Goralské slávnosti je podľa nej vždy bezplatný vstup. Zmenou je termín ich konania, ktorý v tomto roku nie je zhodný s miestnymi hodmi.dodala Šimurdová.Tri roky sa venuje Marcela Čanecká z kysuckej obce Skalité pleteniu rôznych dekoratívnych predmetov, košíkov či adventných vencov technikou pedig z papierových paličiek.povedala Čanecká.Letáky a noviny jej odkladá rodina, susedia aj známi.doplnila Čanecká.So skladovaním hotových výrobkov nemá problémy, pretože ich už robí väčšinou len na objednávku.dodala Čanecká.