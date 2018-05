V L. Mikuláši si pripomenuli 170. výročie Žiadostí slovenského národa

Na ilustračnej snímke je busta Ľudovíta Štúra Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 12. mája (TASR) – Osobnosti politického i kultúrneho života si v sobotu popoludní v Liptovskom Mikuláši spolu s obyvateľmi a návštevníkmi mesta pripomenuli 170. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa. Na priečelí budovy Starej fary, v ktorej sa pri spisovaní žiadostí stretávali popredné osobnosti štúrovského hnutia, odhalili spomienkovú tabuľu s textom prvého národno-politického programu Slovákov. Následne sa účastníci spomienkovej slávnosti presunuli k Pamätníku Žiadostí slovenského národa do liptovskomikulášskej mestskej časti Liptovská Ondrašová, kde sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov.Predseda Matice slovenskej Marián Gešper v príhovore pripomenul dôležitosť slovenských osobností rokov meruôsmych.uviedol.Podľa Gešpera je najväčším odkazom meruôsmeho roku to, že musíme zabezpečiť a vyformovať novú národno-politickú, ale aj spoločensko-vedeckú elitu, ktorá by v tejto dobe vedela ponúknuť správne odpovede a určiť ciele.doplnil.Riaditeľ Múzea Janka Kráľa, ktoré spravuje budovu Starej fary, Jaroslav Hric pripomenul historickú zaujímavosť stavby.povedal. Popri štandardnom pripomenutí si dejinnej udalosti však chcelo múzeum zanechať aj niečo trvalé - budova má teda okrem pamätnej tabule aj nový dôstojnejší vchod.Žiadosti slovenského národa boli prvým národno-politickým programom Slovákov vyhláseným 11. mája 1848 v Liptovskom sv. Mikuláši. Adresovaný bol uhorskej vláde a snemu. Zaoberal sa riešením národnostnej a jazykovej otázky, zrušením poddanstva či zavedením všeobecného volebného práva. Tvorcami žiadostí bol Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a iní. V dôsledku odporu maďarských vládnucich kruhov však Žiadosti slovenského národa neboli splnené.Podujatie organizovalo mesto Liptovský Mikuláš, Matica slovenská, Slovenská národná strana a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Liptovský Mikuláš.