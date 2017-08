V Lehote pod Vtáčnikom si dnes pripomenuli 73. výročie SNP

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: Martin Baumann Foto: Martin Baumann

Lehota pod Vtáčnikom 12. augusta (TASR) - Urobiť všetko preto, aby sa niečo podobné, ako sa dialo 72, respektíve 73 rokov dozadu už na území Slovenska nikdy neuskutočnilo. Aby malé deti, ktoré sú ešte v kočíkoch, nikdy nezažili také hrôzy, ako je vojna alebo akékoľvek ozbrojené konflikty, akékoľvek násilie. To je podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD) hlavný odkaz SNP. Povedal to dnes na oslavách 73. výročia SNP v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza).podotkol.Osláv výročia SNP sa podľa odhadu Richtera zúčastnil jediný priamy účastník bojov, o to viac je podľa neho dôležité, aby sa stretávali ich synovia, ich vnuci a pripomínali si hrôzy, ktoré vtedy boli.podotkol.Richter ďalej zdôraznil, že je tu veľmi dôležitý aj rozmer rodiny.dodal.