V lete navštívilo Slovenský raj asi 127 000 turistov

Hrabušice 21. septembra (TASR) – Počas ešte stále prebiehajúcej letnej turistickej sezóny navštívilo Národný park Slovenský raj zhruba 127.000 ľudí. V porovnaní s uplynulým rokom ide o nárast o viac ako 3000 ľudí. Pre TASR to potvrdila starostka obce Hrabušice Jana Skokanová.zhodnotila starostka. Návštevnosť podľa jej slov pribrzdilo aj nepriaznivé počasie. "Keby bolo počasie aspoň také dobré, ako bolo minulého roku, bolo by návštevníkov viac. V daždi sa do roklín nedá ísť," vysvetlila. Letná turistická sezóna v národnom parku trvá od apríla do 31. októbra.V Slovenskom raji v tomto roku pri rátaní turistov využili aj novinku, ktorou je sčítač. Ten je v prevádzke od augusta a nachádza sa v najnavštevovanejšej rokline národného parku, ktorou je Suchá Belá.povedala Skokanová. Podľa údajov získaných z jeho činnosti počas prvého dňa jeho prevádzky, teda 1. augusta, navštívilo Suchú Belú 1140 ľudí. 8. augusta to bolo v čase od 7.00 do 14.00 h okolo 1500 turistov. Podľa Skokanovej práve vtedy zaznamenali v národnom parku najvyššiu návštevnosť rokliny v tomto roku.Okrem rokliny Suchá Belá patrí k najviac navštevovaným miestam národného parku Dobšinská ľadová jaskyňa, Prielom Hornádu, ale aj ferrata Kyseľ, ktorú v Slovenskom raji označili za hit tohtoročnej sezóny. Skokanová doplnila, že v lete sa do národného parku vrátili najmä turisti z Českej republiky. Naďalej však podľa nej prichádzajú aj domáci turisti zo Slovenska, Poľska či Maďarska. Rovnako stúpa aj počet návštevníkov z krajín, ako je Izrael, Pakistan a Kuvajt.Financie, ktoré obec od turistov pri vstupe do národného parku vyzbiera, sa používajú na opravy technických zariadení.uzavrela Skokanová.