V lete pribúdajú krádeže v bytoch

zlodej Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - V letnom období počas dovoleniek pribúda krádeží v bytoch a domoch. Na vine však nie sú iba dovolenky, ale aj počasie. Pri vyšších teplotách totiž ľudia nechávajú napríklad pootvorené okná alebo balkónové dvere, čím zlodejom výrazne uľahčujú prácu.Aby ľudia ochránili svoj majetok v domácnostiach, mali by podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika dodržiavať niekoľko pravidiel. Patrí medzi ne napríklad poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti.vysvetlil Búlik. Páchateľ totiž podľa jeho slov pri krádeži môže spôsobiť škodu nielen na veciach v domácnosti, ale môže poškodiť aj pevné súčasti bytu, napríklad dvere či zárubne.Dôležité je podľa neho aj správne nastavenie poistnej sumy.upozornil. Ak je podľa jeho slov poistná suma napríklad o polovicu nižšia ako reálna hodnota, poisťovňa môže poškodenému v prípade škody znížiť poistné plnenie o 50 %.Zároveň odporúča vybrať si poisťovňu, ktorá uhradí aj škody pri nezistenom páchateľovi. "Tak totiž skončí väčšina krádeží. Ak už poistku ľudia majú, mali by si skontrolovať, či kryje aj takúto situáciu," opísal Búlik.Radí tiež pri odchode z domu na niekoľko dní uzavrieť vodu a plyn. "V poistných zmluvách sú totiž tieto a podobné bezpečnostné kroky uvedené ako povinné. Inak povedané, ste povinní urobiť všetko pre to, vrátane uzavretia hlavných prívodov, aby ste predišli škode," vysvetlil.Pri drahších veciach je podľa neho dobré skenovať si doklady o kúpe a urobiť fotografie týchto vecí. "Pôvodný blok sa môže stratiť alebo znehodnotiť pri požiari. Ideálne je, ak si skeny blokov ľudia uložia do cloudu," dodal analytik.Ľudia by si mali podľa neho tiež skontrolovať, ako musia mať zabezpečené vchodové dvere a aké ďalšie bezpečnostné prvky potrebujú. Ak totiž nesplnia spôsob zabezpečenia, môže im poisťovňa znížiť platbu za škodu.Búlik súčasne radí dovolenkárom chrániť si súkromie.upozornil.Súčasne by mali ľudia podľa neho zatvoriť v byte či dome okná a dvere."Pozor na pootvorené vetračky okien na domoch alebo v bytoch na prízemí," upozornil.Odporúča tiež nahlásiť krádež polícii.dodal analytik.