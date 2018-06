V lete zvýhodnia režim parkovania na vybraných parkoviskách v Poprade

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 13. júna (TASR) - Správa mestských komunikácií (SpMK) v Poprade vstupuje do letnej turistickej sezóny so zmenou režimu na vybraných spoplatnených parkoviskách. "Od pondelka 18. júna až do 14. septembra budú tri parkoviská v blízkosti námestia s bezobslužným parkovacím systémom spoplatnené v skrátenom režime," uviedol riaditeľ SpMK Peter Fabian.Ide o mestské parkovacie plochy na Námestí sv. Egídia, na ulici Joliota Curie najbližšie pri námestí a na ulici Dominika Tatarku pri okresnom súde. Tie budú od pondelka do štvrtku spoplatnené v čase od 8.00 do 14.00 h, pričom pôvodne to bolo do 16. hodiny. V piatok i počas víkendov bude parkovanie na týchto parkoviskách bezplatné po celý deň."Centrum Popradu bude v lete žiť Popradským kultúrnym letom a zvýhodnený režim v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, je tak ústretovým krokom k jeho návštevníkom i prichádzajúcim turistom," zdôraznil hovorca mesta Poprad Marián Galajda. Na ostatných parkoviskách bude parkovanie v pôvodnom režime. Bližšie informácie o parkovacom režime v Poprade i cenách parkovného v jednotlivých lokalitách sú k dispozícii na stránke www.smkpp.sk.