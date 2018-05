V Leviciach skákalo cez švihadlo 115 ľudí, vytvorili nový rekord SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Levice 19. mája (TASR) – Mesto Levice sa uchádza o ďalší zápis do Knihy slovenských rekordov. V piatok (18.5.) ho počas Dní mesta Levice vytvorilo 115 ľudí, ktorí spoločne skákali cez švihadlo. Prekonali tak doterajší rekord, ktorý vytvorilo 70 účastníkov skákania cez švihadlo v bratislavskej mestskej časti Ružinov."Hľadali sme menej náročnú disciplínu, do ktorej by sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie. Rozhodli sme sa prekonať práve tento ružinovský rekord," povedal viceprimátor Levíc Ján Krtík. Najmladší účastník skákania mal päť rokov, skákali však aj ľudia vo veku 79 a 80 rokov.Do Knihy slovenských rekordov sa mesto Levice zapíše už štvrtý raz. Pokus vytvoriť nový slovenský rekord je tradičným sprievodným podujatím Dní mesta Levice, počas ktorých pripravili organizátori množstvo aktivít pre všetky vekové kategórie. Súčasťou podujatia sú výstavy, koncerty, športové zápolenia, workshopy, tvorivé dielne, pozorovanie oblohy v Tekovskej hvezdárni i Netradičný jarmok. Podujatie vyvrcholí Nocou múzeí a galérií v areáli Vodného mlyna Bohunice a na Levickom hrade, ktorý zostane v sobotu otvorený až do polnoci.