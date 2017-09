V levickej synagóge oslávili 90. výročie vzniku Tekovského múzea v Leviciach. Na snímke riaditeľ múzea Ján Dano (vľavo), preberá pamätnú medailu Pavla Huljaka od primátora mesta Levice Štefana Mišáka a prednostu Mestského úradu v Leviciach Rastislava Juhára. Foto: TASR/Andrej Budai Foto: TASR/Andrej Budai

Levice 28. septembra (TASR) - Tekovské múzeum v Leviciach oslavuje tento rok 90 rokov od svojho vzniku, v stredu 27. septembra si v levickej synagóge toto výročie pripomenuli slávnostným podujatím Ďakujeme Vám, že sme tu už deväťdesiat rokov. To bolo spojené aj s odovzdávaním pamätných medailí Pavla Huljaka, príhovormi a sprievodným kultúrnym programom v podaní Dua Andrea Stankovská-Hallon a Dušan Stankovský.Múzeum pripravilo k tohtoročnému výročiu niekoľko podujatí, pričom na záver zorganizovalo slávnostný program, ktorý nebol len o historických skutočnostiach a faktoch, ale aj o súvislostiach.povedal riaditeľ múzea v Leviciach Ján Dano.Podľa jeho slov boli počas celej histórie TM podmienky práce rozdielne v dôsledku spoločensko-politických a ekonomických situácií.dodal Dano.Riaditeľ múzea by si do budúcnosti prial veľa múdrych, oddaných, zanietených a s láskou pracujúcich múzejníkov.poprial riaditeľ TM v Leviciach.Múzeum znamená pre mesto to, čo pre človeka jeho strom života.vyjadril sa primátor mesta Levice Štefan Mišák.