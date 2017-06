V levickom klube abstinentov Nový začiatok dávajú ľuďom novú nádej

Ilustračné foto. Foto: Screenshot/Tablet.TV Foto: Screenshot/Tablet.TV

Levice 12. júna (TASR) - Hlavným cieľom levického klubu abstinentov Nový začiatok je doliečovací proces ľudí postihnutých akýmkoľvek druhom závislosti, ktorí sa vo svojom živote rozhodli pre abstinenciu. Ako TASR informoval predseda klubu Jozef Puškár, nejde len o závislosti od alkoholu, ale aj od drog, gamblerstva a podobne.Klub má otvorené dvere, to znamená, že sa doň môže prihlásiť ktokoľvek, kto má problémy so závislosťou.uviedol Puškár.Klub má tiež sympatizantov. Sú to buď rodinní príslušníci, alebo ľudia, ktorí nemajú nič spoločné so závislosťou.vysvetlil predseda klubu.Dodal, že každé stretnutie má svoju nosnú tému, ktorá sa na danom stretnutí rozoberá a rozpráva sa o nej.vysvetlil Puškár.Klub abstinentov Nový začiatok funguje už 11 rokov a aktuálne má registrovaných 52 aktívnych členov.