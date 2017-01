V Levoči bežkujú aj postihnutí ľudia, mesto upravuje trate minimálne

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levoča 25. januára (TASR) – Občianske združenie (OZ) Levoča Nordic Centrum počas zimných mesiacov upravuje športový areál na bežecké lyžovanie v katastri mesta Levoča. Okrem tradičných bežcov na lyžiach, stredisko počas zimy využívajú aj zdravotne postihnutí ľudia, napríklad zo Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorá je zameraná na prácu so zrakovo postihnutou mládežou."Momentálne upravujeme päť kilometrov tratí. Sme veľmi obmedzovaní rozpočtom, keďže trate na 85 percent financujeme z vlastných zdrojov. Podpora mesta je iba na minimálnej úrovni. Za obdobie rokov 2012-2017 je táto suma spolu na úrovni 7000 eur, avšak iba na jeden kalendárny rok na bezproblémový chod potrebujeme sumu na úrovni 16.000 až 18.000 eur," povedal pre TASR Marián Baláž z OZ Levoča Nordic Centrum. Jedna motohodina prevádzkovateľov športového areálu vychádza na 35 eur, pričom počas zimy na úpravu tratí potrebujú zhruba 350 až 400 takýchto hodín.Baláž podotkol, že v stredisku aktuálne vládnu vhodné podmienky na bežecké lyžovanie, na tratiach sa nachádza okolo 40 centimetrov snehu. "Zhruba 95 percent bežeckých lyžiarov využíva strojovo upravené okruhy, zvyšných päť percent vyhľadáva terén bez úpravy," vysvetlil prevádzkovateľ strediska.Počas zimy v rámci vyučovania hodín telesnej výchovy do areálu chodia aj žiaci zo Základnej školy Gašpara Haina či zo Spojenej školy internátnej v Levoči. Areál počas zimy využívajú na tréningovú a športovú činnosť podľa Baláža aj športové kluby z Levoče. Spádová oblasť pre areál v Levoči je od Popradu po Sninu. Počas víkendov sa denná návštevnosť pohybuje na úrovni zhruba 300 ľudí. Celková sezónna návštevnosť je podľa slov Baláža okolo 10.000 bežeckých lyžiarov za predpokladu, že sú vhodné snehové podmienky zhruba 16 týždňov.V minulosti sa v areáli konali aj Majstrovstvá SR v behu na lyžiach zdravotne postihnutých. "Budúcu zimu máme ambíciu so Slovenským paralympijským výborom a Slovenskou lyžiarskou asociáciou preteky oživiť. V minulosti sa ich zúčastňovalo zhruba 50 zdravotne postihnutých športovcov," priblížil Baláž. Ambíciou prevádzkovateľov je tiež organizovať Majstrovstvá SR a Slovenský pohár v behu na lyžiach pre športovcov vo všetkých kategóriách, teda od žiakov po dospelých.