V Levoči odteraz pomáha nákupný asistent! Billa chce v regiónoch uľahčiť nákup ľuďom so zrakovým postihnutím.

LEVOČA 31. októbra 2017 (WBN/PR) - V rámci postupného celoplošného rozširovania služby „Nákupný asistent" sa obchodný reťazec BILLA zameral aj na Levoču, keďže ide o mesto so silnou komunitou nevidiacich a slabozrakých. Minulý týždeň prebehlo školenie pre zamestnanUž v januári tohto roku predstavila BILLA svoj vlastný a na Slovensku ojedinelý projekt „Nákupný asistent". Ide o systém konkrétnych opatrení s cieľom uľahčiť zákazníkom so zrakovým postihnutím nákup v potravinách. Takáto služba doposiaľ na Slovensku chýbala, na čo upozorňuje aj Ivana Potočňáková, manažérka pre fundraising z ÚNSS: „Možnosť pohodlného a bezstresového nákupu nie je pre ľudí so zrakovým postihnutím vôbec samozrejmosť. O to viac sme v Únii privítali nápad, ktorý nám predložili zástupcovia z Billy – myšlienku na asistované nákupy, keď zamestnanec Billy bude nápomocný nevidiacemu alebo slabozrakému zákazníkovi, a to od jeho vstupu do predajne, cez výber potravín a orientáciu medzi regálmi, až po balenie nákupu pri pokladni a vyprevadenie na ulicu. Pri realizácii sme úzko spolupracovali aj s ľuďmi so zrakovým postihnutím, aby hotový projekt čo najvernejšie odrážal ich potreby." Služba „Nákupný asistent" bola spustená najskôr na troch vybraných prevádzkach v Bratislave, no víziou projektu bolo posunúť ho aj do regionóv, kde je komunita nevidiacich a slabozrakých silnejšia. Okrem školenia si mohli aj samotní zamestnanci v levočskej predajni vyskúšať pomocou špeciálnych okuliarov, aké je to nakupovať v úplnej tme iba so sprievodom kolegu.„Pre zákazníkov sme spolu so zamestnancami BILLA pripavili štyri stanovištia – hmatové pexeso, prechod s bielou paličkou, Pichtov stroj na ovládanie Braillovho písma a identifikáciu potravín poďla hmatu. Sme radi, že sa okoloidúci zastavovali a zapojili sa v takom hojnom počte. Vidíme, že im problémy nevidiacich nie sú ľahostajné a majú snahu to zmeniť," vyzdvihuje ideu asistovaných nákupov Dominika Horňáková, programová koordinátorka Nadácie Pontis.„Uvedomili sme si, že iba ochota pomôcť nestačí. Pri dolaďovaní služby sme konzultovali postup priamo s ľuďmi z ÚNSS. Po spustení projektu v Bratislave sme videli, že má zmysel posunúť ho aj do regiónov, keďže zákazníci pozitívne ocenili tento nápad a reakcie boli nad očakávanie. Sme radi, že z dobrého nápadu sa stal zmysluplný a najmä realizovateľný spôsob, ako prispieť k nákupnému komfortu ľudí so zrakovým postihnutím. Veríme, že navnadíme aj ďalších ľudí k pomoci druhým a práve Levočou sme to chceli odštartovať. Odozva, ktorá prišla od zákazníkov, bola skvelá a ďakujeme týmto aj tímu BILLA v Levoči, že sa nadchli a podporili tento nápad," hovorí Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA Slovensko.„Aktuálne pracujem ako dobrovoľník v Liptovskom Mikuláši, no som vyučený masér. Vzhľadom na to, že som nevidiaci, je ťažšie pracovať sám bez dohľadu. Nepociťujem to ako hendikep, ale žiaľ, neviem si niektoré veci spraviť sám, ako by som chcel. Som veľmi rád, že Levoča prijala tento nápad, keďže chodievam do obchodu často a niekedy je náročné odchytiť predavača, ktorý by mi pomohol. Nákupny asistent tak uľahčí nákup nielen mne osobne, ale aj iným zrakovo postihnutým. Ďakujem, že BILLA myslí aj na nás," reaguje na koncept projektu „Nákupný asistent" Pavol Kerka, ktorý prišiel o zrak pri vážnej autonehode.Súčasťou rozšírenia služby „Nákupný asistent" je dôsledná edukácia zamestnancov Billy. K inštruktážnemu videu s ukážkou asistovaného nákupu pribudli i náučné plagáty, ktoré sú precízne, komixovo ilustrované tak, aby slúžili ako návod, ako správne pomôcť pri nákupe nevidiacemu. „Plagáty nám umožnia šíriť myšlienku projektu nielen medzi našich zamestnancov, ale i zákazníkov, čím docielime lepšie povedomie o danej problematike," dopĺňa Pernicová a dodáva, že v rámci postupného celoplošného rozširovania projektu je už naplánované ďalšie školenie v Ružomberku 30.11.2017.