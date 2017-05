V Levoči otvorili oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Levoča 4. mája (TASR) - Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti (ODIS), ktoré je tretím na Slovensku a zároveň prvým na východe republiky, dnes otvorili vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Levoči. Novovybudované ODIS vzniklo vďaka kompletnej rekonštrukcii oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorá si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 153.083 eur.Na Slovensku sú dve zariadenia chronickej intenzívnej starostlivosti v Trnave a Banskej Bystrici. ODIS zabezpečí zdravotnú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska. Celkové vybudovanie nového ODIS trvalo deväť mesiacov. "Na oddelení sa nachádzajú nové zdravotnícke prístroje potrebné k prevádzkovaniu oddelenia, najnovší typ postelí, vrátane aktívnych antidekubitnárnych matracov i nábytok na mieru. V rámci renovácie sa vytvorilo zázemie pre lekárov, sestry a tiež priestor pre algeziologickú ambulanciu. Bolo zakúpené potrebné prístrojové vybavenie," priblížil riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška."Úlohou ODIS je pokračovanie v zavedenom základnom liečebnom procese pacienta, zbavenie jeho závislosti od podpory základných životných funkcií, intenzívna každodenná fyzioterapia a zahájenie, prípadne pokračovanie v nácviku základných životných návykov, či už ide o schopnosť komunikácie s okolím, príjem potravy a vylučovanie. Vo veľkej miere sa využívajú princípy bazálnej stimulácie, ktorá významne podporuje a urýchľuje komplexný liečebný proces," vysvetlil primár ODIS Peter Makara.Pacientmi ODIS budú ľudia, u ktorých došlo po zvládnutí akútnej fázy kritického stavu k jeho stabilizácii, ale neobnovila sa u nich jedna alebo viac životných funkcií. "Jednou z výhod bude aj prijímanie pacientov z oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny z celého Slovenska po splnení určených kritérií bez obmedzenia, do naplnenia kapacitných možností. Medzi hlavné diagnózy, pre ktoré sa k nám pacienti dostanú, patria pacienti po úrazoch, poruchách vedomia, po cievnej mozgovej príhode, pacienti s ochoreniami nervovo-svalovej sústavy v pokročilom štádiu ochorenia," dodal primár.Celkové investície do Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča od roku 2010 dosiahli výšku viac ako 3.331.628 eur. "Odkedy patrí levočská nemocnica do skupiny AGEL, došlo k otvoreniu onkologickej ambulancie, nového neurologického pavilónu, urologických ambulancií v Poprade a vo Svite, nadštandardných izieb na internom oddelení, pracoviska magnetickej rezonancie, oddelenia dlhodobej a intenzívnej starostlivosti a k renovácii viacerých oddelení, operačných sál a ambulancií," uzavrel Jaška.