V levočskej nemocnici hospitalizujú najmä deti s chorobami zažívania

Levoča 25. augusta (TASR) - Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Levoči počas letného obdobia na pediatrickom oddelení najčastejšie ošetrujú choroby dýchacích orgánov, predovšetkým horných dýchacích ciest. Väčšinu hospitalizovaných pacientov tvoria deti s akútnymi chorobami zažívacieho traktu."Ochorenia horných dýchacích ciest, najmä angíny a zápaly hltana súvisia s letným počasím a konzumáciou mrazených produktov a perlivých nápojov. Tieto ochorenia neprebiehajú spravidla so závažným klinickým stavom a sú riešené ambulantne. Niektoré atypické angíny, napríklad infekčná mononukleóza so závažnejším priebehom, si vyžadujú hospitalizáciu. Zápaly priedušiek a závažnejšie zápaly pľúc sa v letnom období vyskytujú skôr sporadicky," uviedol primár pediatrického oddelenia Martin Tkáč.Väčšinu hospitalizovaných pacientov tvoria deti s akútnymi chorobami zažívacieho traktu. Tieto ochorenia môžu mať rôzne príčiny, počnúc diétnymi chybami a končiac bakteriálnymi a vírusovými ochoreniami. "Klasické črevné infekcie, salmonelózy a šigelózy sa v posledných rokoch vyskytujú zriedkavo, zrejme aj vďaka zlepšenej hygienicko-epidemiologickej situácii pri distribúcii a predaji potravinárskych produktov. Častejšie sa stretávame s vírusovými črevnými infekciami. Prevažnú časť tvoria rotavírusové enteritídy, ktoré sú najčastejšími črevnými infekciami v celosvetovom meradle a v priebehu života túto infekciu prekoná prevažná väčšina ľudí," vysvetlil Tkáč. Ako doplnil, u dospelých pacientov je jej priebeh spravidla nezávažný. "U detských pacientov prebieha choroba so závažnejšími klinickými prejavmi, v najzávažnejších prípadoch aj s ohrozením života, najmä u najmenších pacientov. Choroba sa prejavuje horúčkou, vracaním, hnačkami, nechutenstvom, zvýšenou črevnou plynatosťou a známkami dehydratácie," uzavrel primár pediatrického oddelenia.