V levočskej nemocnici stúpa počet onkologických pacientov

Levoča 16. apríla (TASR) - Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča stúpa počet onkologických pacientov. Vlani tam ambulantne ošetrili 6390 onkologických pacientov, čo je takmer o 500 viac ako rok predtým. Oproti roku 2015 je nárast ešte vyšší, a to o 1700 pacientov.uviedla hovorkyňa Agel SK a. s., Alžbeta Sivá.V súvislosti s novými medicínskymi terapiami však podľa nej pribúdajú aj vyliečení a stabilizovaní pacienti. Mnohí sa dokážu vrátiť do bežného života, pomáhajú im špecializované psychosociálne programy a onkologické rehabilitácie. V levočskej nemocnici zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre ťažko chorých pacientov špecializovaná onkologická ambulancia, ktorá je zameraná na dispenzarizáciu, na adjuvantnú a paliatívnu onkologickú liečbu. Poskytuje aj konziliárnu činnosť pre iné oddelenia a pre obvodných a odborných lekárov v celom regióne Spiša.V súvislosti so zvýšeným počtom pacientov sa v budúcnosti predpokladá jej rozšírenie.dodal riaditeľ nemocnice Jozef Tekáč.Od februára dochádzajú do Levoče aj onkologickí pacienti, ktorí boli predtým evidovaní v Spišskej Novej Vsi. Tam totiž ambulancia funguje v obmedzenom režime, keďže nemajú k dispozícii onkológa.zdôvodnila Jana Fedáková zo Sveta zdravia.Spišskonovoveská nemocnica však má veľký záujem o stabilnú prevádzku onkologickej ambulancie, dokonca o jej rozšírenie a skvalitnenie služieb, preto aktívne aj za pomoci personálnych špecialistov hľadá nového lekára špecialistu. Pacienti z regiónu v aktívnej liečbe sú momentálne po dohode s jednotlivými pracoviskami prevážaní do najbližších onkologických centier v Poprade, Levoči alebo v Košiciach.uzavrela Fedáková.