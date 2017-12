V Libérii volia prezidenta. Kandiduje aj bývalá futbalová hviezda

Bývalá futbalová hviezda George Weah Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monrovia 26. decembra (TASR) - Mladí Libérijčania išli v utorok z celonočných osláv Vianoc priamo do volebných miestností, keďže v krajine sa koná rozhodujúce kolo prezidentských volieb. Zápas sa odohráva medzi bývalým svetoznámym futbalistom Georgeom Weahom a súčasným viceprezidentom Josephom Boakaiom. Víťaz volieb vystrieda v úrade prezidentku Ellen Johnsonovú-Sirleafovú (79), laureátku Nobelovej ceny za mier, ktorá po dvoch funkčných obdobiach končí.Weah, predstaviteľ opozičnej Koalície za demokratickú zmenu, získal v prvom kole volieb 10. októbra 38,8 percenta hlasov. Boakai, líder vládnucej Strany jednoty, sa umiestnil druhý s 28,8 percenta hlasov.Druhé kolo volieb, pôvodne naplánované na 7. novembra, odložili, pretože strana tretieho kandidáta podala žalobu "za masívne volebné podvody a nezrovnalosti". Najvyšší súd však nakoniec vyriešil kauzu a umožnil hlasovanie v termíne 26. decembra. Očakáva sa vysoká účasť, tak ako v prvom kole.Približne 2,2 milióna registrovaných voličov v západoafrickej Libérii môže hlasovať vo vyše 5300 volebných miestnostiach do 18.00 h miestneho času (19.00 h SEČ), uviedla tlačová agentúra DPA. Výsledky budú oznamované postupne, ale ústredná volebná komisia má dva týždne na vyhlásenie konečných výsledkov.Voliči teda vyberajú medzi 51-ročným niekdajším slávnym futbalovým útočníkom a súčasným senátorom Weahom, ktorý sa narodil v slume v hlavnom meste Monrovia, a jeho 73-ročným súperom Boakaiom, ktorý je viceprezidentom 12 rokov.Hlasovanie sa začalo pomaly, v Monrovii sa vo volebných miestnostiach tvorili krátke zástupy. Na niektorých miestach krajiny však prišli voliči už pred svitaním.Voľby umožnia, aby prezidentka Johnsonová-Sirleafová pokojným spôsobom odovzdala moc nástupcovi, vybratému ľudom. Západoafrická krajina, založená oslobodenými americkými a karibskými otrokmi, tak prvýkrát za vyše 70 rokov zažije, ako jedna demokraticky zvolená vláda odovzdá moc ďalšej, napísala agentúra AP.Johnsonová-Sirleafová, často prezývaná "Železná dáma", po dvoch šesťročných funkčných obdobiach končí - bola vôbec prvou ženou, zvolenou v Afrike do prezidentského úradu. Vyviedla chudobnú krajinu z neustálych občianskych vojen a riadila ju aj počas epidémie smrteľnej eboly v rokoch 2013-2015, ktorá pripravila o život 4000 Libérijčanov.Libéria má búrlivú históriu. Zažila brutálnu občiansku vojnu známu verbovaním detských vojakov, ktorá si vyžiadala si vyše 250.000 obetí a z domovov vyhnala približne milión obyvateľov. Konflikt sa skončil v roku 2003 a bývalý vodca a prezident Charles Taylor bol potom v Haagu odsúdený za vojnové zločiny na 50 rokov väzenia.Boakai a Weah stavali predvolebnú kampaň na sľuboch, že posilnia ekonomiku krajiny, vytvoria pracovné miesta a budú bojovať proti korupcii.