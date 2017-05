V Lidl lese pribudne ďalších 185 000 stromčekov Foto: Lidl Slovenská republika Foto: Lidl Slovenská republika

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (OTS) - V tatranských lesoch pribudne onedlho 185 000 nových stromčekov, taký je totiž výsledok ďalšej etapy projektu spoločnosti Lidl „Voda pre stromy“. Vďaka podpore zákazníkov sa podarilo vyčleniť prostriedky na 172 863 sadeničiek, diskontný reťazec toto číslo následne zaokrúhlil.V Lidl lese, ktorý sa rozprestiera vo Vysokých i Nízkych Tatrách, bude čoskoro rásť už 685 000 stromov na ploche väčšej ako 280 hektárov, čo je viac ako 400 futbalových ihrísk. Pre zaujímavosť, jeden hektár lesa môže ročne vyprodukovať až 30 ton kyslíka, čo predstavuje spotrebu približne 130 ľudí. Na základe svojej rozlohy by Lidl les mohol v budúcnosti poskytovať kyslík pre viac ako 36 000 ľudí, teda jedno stredne veľké slovenské mesto.“ povedal, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika, a dodal: „Lidl podporuje zalesňovanie Tatier už od roku 2012 prostredníctvom projektu „Voda pre stromy“. Zapojiť sa do obnovy slovenského prírodného pokladu môže každý zákazník zakúpením 1,5 l minerálnej vody Saguaro. Za každú predanú minerálku spomenutej privátnej značky vyčlení obchodný reťazec jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov.Lidl však nezostáva iba pri daroch, ale do obnovy slovenských lesov sa aj aktívne zapája. Každý rok vysádza viac ako šesť desiatok jeho zamestnancov stromčeky priamo na tatranských svahoch. Aktuálna výsadba je plánovaná na prvú polovicu mája v Národnom parku Nízke Tatry. Jej súčasťou bude pokus o prekonanie slovenského rekordu v počte vysadených stromčekov za jeden deň, ktorý má aktuálnu hodnotu 7000 a jeho držiteľom je práve Lidl z predošlého roka.,“ povedal generálny riaditeľ podniku LESY Slovenskej republikyAktuálne informácie o projekte je možné nájsť na internetovej stránke www.lidl.sk či na oficiálnom facebookovom profile spoločnosti Lidl www.facebook.com/lidlslovensko