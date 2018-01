V Likavke plánujú rozšírenie siete osvetlenia aj opravu cesty

Ilustračná snímka Foto: TASR - Miroslava Siváková Foto: TASR - Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Likavka 4. januára (TASR) – Rozpočet obce Likavka, okres Ružomberok, na tento rok je mierne prebytkový a predstavuje sumu viac ako 1,7 milióna eur. Okrem rozšírenia siete verejného osvetlenia plánujú investovať aj do hasičskej zbrojnice, no najviac obecných peňazí bude v roku 2018 smerovať na opravu miestnej komunikácie.Z preventívnych dôvodov v obci koncipujú v rámci rozpočtu aj rezervu určenú na neočakávané výdavky.povedal pre TASR starosta Likavky Marián Javorka. Viac ako 12.000 eur investujú aj do nákupu motorového vozidla pre terénnu sociálnu službu.V priebehu roka 2018 má Javorka v pláne aj vyrovnanie obecného majetku, resp. verejných priestranstiev, ktoré momentálne nie sú majetkovoprávne usporiadané.vysvetlil.Vozový park Dobrovoľného hasičského zboru obce sa zväčšuje, preto bolo podľa slov Javorku potrebné myslieť aj na rozšírenie priestorov zbrojnice.spresnil.Poslanci po dohode so starostom každý rok schvália rekonštrukciu minimálne jednej miestnej komunikácie. Tentoraz budú peniaze z rozpočtu smerovať na opravu cesty na kopci Paračka.poznamenal Javorka a doplnil, že popri rekonštrukcii vybudujú aj široký komfortný chodník. V prípade navýšenia príjmovej časti rozpočtu v priebehu roka však starosta nevylučuje, že cestu opravia celú.Obecné zastupiteľstvo uvažuje aj o novom chodníku v dĺžke približne sto metrov popri ceste smerujúcej od križovatky na Dolný Kubín v smere do obce a ku škole. Ten by mal mať okrem komfortného aj bezpečnostný charakter.