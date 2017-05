V Liptovskom Jáne začína Škola používateľov XFEL

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Ján 9. mája (TASR) - Informovať slovenskú vedeckú komunitu o najnovšom vývoji najvýkonnejšieho röntgenového lasera na svete XFEL je hlavným cieľom štvrtého ročníka medzinárodnej Školy SFEL2017, ktorá sa od dnešného dňa koná v Liptovskom Jáne. Zúčastnia sa jej najmä študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska.Ako TASR informovala Zuzana Hajdu z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky, ďalším zámerom je zabezpečiť personálne prepojenie slovenskej vedeckej a výskumnej komunity s formujúcimi sa medzinárodnými vedeckými tímami, ktoré budú využívať zariadenie XFEL, ako aj synchrotrónové žiarenie.vysvetlila.Program SFEL2017 je zameraný na oboznámenie sa účastníkov s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú zariadenia ako XFEL a zdroje synchrotrónového žiarenia. Zvýšenú pozornosť venujú organizátori biologickým a materiálovým aplikáciám. Medzi významný aspekt programu sa radia diskusie okolo okrúhleho stola, ktoré budú orientované na posúdenie možností zintenzívnenia spolupráce medzi výskumnými tímami zo Slovenska a zo zahraničia.Synchrotrón XFEL je urýchľovacia trubica na prechod častíc, z ktorých sa po istých zásahoch vytvára množstvo extrémne vysokej energie. Tou pri skúmaní chemických reakcií možno nazrieť hlboko do vnútra rôznych procesov. Je to najvýkonnejší mikroskop, aký kedy mali vedci k dispozícii. Do prevádzky ho plánujú spustiť v septembri 2017 pre prvé testovacie experimenty. Slovenská republika je prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedným z jedenástich akcionárov projektu.Medzinárodnú školu v Litovskom Jáne organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s rezortom školstva, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI.