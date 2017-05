V Liptovskom Mikuláši budú mať novú obradnú sieň

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Liptovský Mikuláš 31. mája (TASR) - Prvé zaľúbené páry uzavrú manželstvo v novej obradnej sieni na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši už v druhej polovici júna. Magistrát do jej komplexnej rekonštrukcie investoval približne 145.000 eur." uviedla hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková s tým, že stavbu realizujú podľa víťazného architektonického návrhu Sylvie Kleinovej.Pokračovala, že pôvodne sa obradná sieň nachádzala na treťom poschodí mestského úradu a pri obrade v nej mohlo sedieť 20 hostí. Nový priestor na prízemí je dostupnejší a nadobúda črty reprezentatívnej siene s kapacitou 68 miest. Sobáše aj uvítania detí do života sa zatiaľ vykonávajú v pôvodnej obradnej sieni na treťom poschodí.ozrejmil Miloš Berník z oddelenia výstavby. Popri stavebných prácach sa do sobášnej miestnosti buduje aj vzduchotechnika.