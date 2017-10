V Liptovskom Mikuláši otvorili druhú etapu cyklopešieho chodníka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Liptovský Mikuláš 30. októbra (TASR) – V rámci projektu Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier prebehlo v pondelok slávnostné otvorenie druhej etapy cyklopešieho chodníka v Liptovskom Mikuláši. Výdavky na pokračovanie cyklotrasy od križovatky ulíc Revolučná a Štefánikova po hrádzi rieky Váh smerom na Liptovskú Ondrašovú v dĺžke 1,4 kilometra boli vyčíslené na 300.000 eur. „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálnej rozvoja (EFRR), štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.Práce na cyklopešom chodníku trvali od augusta do druhej polovice októbra. „V rámci druhej etapy projektu sa zrealizovali preložky malých stavieb Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ktoré sa nachádzali v trase chodníka,“ vysvetlila Čapčíková. Zhotoviteľ položil záhonové obrubníky, zrealizoval výkopy a násypy. Ako ďalej uviedla hovorkyňa, medzi hrádzou a budovami vybudovali oporný múr a položili základné štrkové vrstvy a vrstvy asfaltového betónu. „Popri brehu Váhu pribudli aj zábradlia. Na Jánošíkovom nábreží sa zrealizovala aj prekládka verejného osvetlenia, chodník je zatiaľ ukončený odpočívadlom s lavičkami a stojanmi na bicykle,“ ozrejmila.„Cyklopeší chodník bude aj počas zimných mesiacov udržiavaný tak, aby ho mohli plne využívať chodci aj cyklisti,“ doplnila hovorkyňa. Na zvyšnej časti cyklochodníka smerom do Okoličného totiž radnica v zime robí bežkársku stopu. Podľa slov vedúcej oddelenia projektového manažmentu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Jany Kormaníkovej je v pláne aj jeho pokračovanie a napojenie na mestskú časť Liptovská Ondrašová, a to pri najbližších možnostiach čerpania externých zdrojov. „Chýba nám tu ešte približne kilometrový úsek,“ uzavrela.